Mugnano del Cardinale, Margherita Casaburo e Cristian Grasso sposi

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata di festa quella di oggi, 11 settembre 2025, per la comunità di Mugnano del Cardinale: Margherita Casaburo e Cristian Grasso hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio.

Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici, che hanno accompagnato gli sposi in questo momento indimenticabile.

“Che l’incanto di questo giorno sia solo l’inizio di una vita insieme felice e ricca di gioia” – è l’augurio affettuoso rivolto a Margherita e Cristian da tutta la famiglia, che ha voluto esprimere con parole semplici ma sentite il desiderio di un futuro colmo di amore, risate e serenità.

Agli sposi, l’augurio di una lunga vita coniugale da parte dell’intera comunità.