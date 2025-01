IRPINIA.Grave Incidente Stradale sulla SP88: Tre Feriti, di cui Uno Grave

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti alle ore 13:40 di oggi, 2 gennaio, sulla SP88, all’intersezione con la 7Bis, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. In seguito al violento impatto, una delle auto si è ribaltata. Il conducente di quest’auto, un uomo, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Dopo essere stato liberato dai Vigili del Fuoco, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per le necessarie cure. Nell’altro veicolo erano presenti un conducente e una bambina, entrambi feriti e trasportati anche loro in ospedale dal personale del 118. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Avellino per effettuare i rilievi del caso.