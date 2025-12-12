Incidente sulla Statale 7 bis a Schiava di Tufino: ferito un centauro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, a Schiava di Tufino lungo la strada statale 7 bis, meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto tra un’autovettura e un ciclomotore.

Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito a seguito della collisione. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, in attesa di prestare le prime cure e procedere con il trasferimento in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, che risulta fortemente rallentato soprattutto a causa dei numerosi curiosi presenti lungo l’arteria stradale. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione.