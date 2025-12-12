Napoli, si presenta in caserma dopo una lite familiare e consegna droga ai carabinieri: arrestato 46enne

Una lite domestica si trasforma in un arresto per droga. È quanto accaduto nella serata di ieri a Napoli, nel quartiere Rione Traiano, dove un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato spontaneamente alla stazione dei Carabinieri in evidente stato di agitazione.

Intorno alle 22.15 l’uomo ha bussato alla porta della caserma chiedendo aiuto ai militari. Confuso, pallido e visibilmente scosso, ha raccontato di aver avuto un violento alterco con la moglie, spiegando di non voler fare ritorno a casa. Durante il racconto, l’uomo ha estratto dalla tasca un involucro consegnandolo ai carabinieri: all’interno c’erano quasi 50 grammi di cocaina.

Insospettiti dalla situazione, i militari hanno immediatamente effettuato un narcotest, che ha confermato la natura stupefacente della sostanza. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nella borsa a tracolla dell’uomo, ulteriori 5 grammi della stessa droga e 260 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Messo alle strette, il 46enne avrebbe ammesso che lo stupefacente era destinato allo spaccio e che il denaro rinvenuto era frutto dell’attività illecita. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe manifestato la volontà di essere arrestato pur di non tornare sotto lo stesso tetto della moglie, dopo la scoperta di presunti tradimenti e il timore di reazioni incontrollate.

A quel punto, per i Carabinieri non è rimasta altra scelta che procedere all’arresto. L’uomo è stato condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.