“Premio BiNews 2025 a Dario Cuomo per il suo percorso artistico

Dario Cuomo, nato ad Avellino nel 1992, rappresenta una delle figure più originali e versatili della nuova scena artistica campana e nazionale. Poeta, autore, compositore e cantautore, Cuomo incarna perfettamente l’immagine dell’artista contemporaneo capace di muoversi con naturalezza tra linguaggi, generi e forme espressive differenti. Per questo percorso multidisciplinare, innovativo e in continua evoluzione, gli viene assegnato il Premio BiNews 2025, prestigioso riconoscimento destinato alle eccellenze emergenti del panorama culturale Campano . La consegna ufficiale del premio avverrà sabato 27 dicembre 2025 al Teatro Colosseo di Baiano.

La sua formazione accademica affonda le radici nel Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove consegue la laurea prima di perfezionarsi con un Master in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Già durante gli anni degli studi, Cuomo si distingue per una spiccata sensibilità narrativa che lo porta a scrivere soggetti teatrali e cinematografici come Amorevoli abbracci e Mali estremi, fino a sceneggiature selezionate in festival internazionali, tra cui BreezeBlocks, finalista al FirenzeFilmCorti Festival e al Rome Prima Film Awards e semifinalista al Los Angeles Cinefest. Alcune sue poesie vengono pubblicate ne L’Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei 2022, attestando ulteriormente la qualità della sua scrittura.

Accanto alla produzione teatrale e cinematografica, negli anni successivi si apre per lui un nuovo capitolo, quello musicale. Nel 2023 nasce infatti, in collaborazione con l’editore Saverio Tufano e Scrz Label, il progetto “Dario Cuomo”, con l’intento di inserirsi nel fervore creativo della scena emergente campana. I singoli VLEN e Nu film Francese, prodotti da Rastiello, portano sin da subito l’attenzione su un sound distintivo e su un immaginario fortemente identitario. Seguono l’Ep acustico in lingua napoletana Vence sempe ’a sera e una serie di brani che consolidano la sua presenza nel panorama musicale: Comm’ a ’nu lupo, Napucalisse, Intimo e Vence sempe ’a sera, accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Rockit lo definisce “un’artista dalla forte anima blues, voce graffiante e scrittura profonda”.

La sperimentazione diventa una cifra essenziale del suo stile: nel settembre 2024 reinterpreta in chiave EDM Amandoti (Amarsi Ancora) di Giovanni Lindo Ferretti; a fine anno pubblica Addoremar, ballad napoletana entrata in rotazione su RTL 102.5 Napulè. Nel 2025 partecipa al laboratorio di cantautorato “Creative”, firma con ADA Music (Warner) un nuovo contratto di distribuzione e pubblica Valenciaga, brano che in poche settimane supera gli streaming di quasi tutta la discografia precedente.

L’estate 2025 segna una svolta: Cuomo conquista i palchi di una lunga serie di festival tra Caserta e Napoli e trionfa al Baiano Festival, arrivando primo sia nella serata degli inediti che in quella delle cover. L’inedito Lupariell’, una ballad soul–R’n’B in napoletano, diventa il singolo di settembre, prodotto da Giuseppe Cecere e Fausto Frongillo. A dicembre arriva il nuovo brano TQS, che conferma ulteriormente la sua propensione alla ricerca stilistica.

Artista poliedrico e in costante crescita, Dario Cuomo rappresenta oggi una delle voci più autentiche e inaspettate della nuova scena cantautorale. La sua capacità di spaziare tra cinema, teatro, poesia e musica, mantenendo sempre una cifra personale e riconoscibile, fa di lui un talento capace di raccontare il presente con profondità, modernità e radici ben salde nell’identità campana.

Per queste ragioni, per la qualità del suo percorso, per il contributo culturale e per la promessa luminosa che rappresenta, Dario Cuomo è insignito del Premio BiNews 2025, riconoscimento che celebra non solo i risultati ottenuti, ma anche il valore umano e artistico di un giovane autore destinato a lasciare un segno. La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 27 dicembre 2025 al Teatro Colosseo di Baiano, alla presenza di pubblico, istituzioni e operatori culturali.