Incidente sul raccordo a Serino: scontro tra auto e moto, ferito un centauro

Serino (AV) – Paura poco fa sul raccordo autostradale in direzione Avellino, all’altezza dell’autovelox, dove si è verificato un violento impatto tra un’auto e una moto. A riportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista, sbalzato sull’asfalto a seguito dell’urto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un tratto molto trafficato, e immediatamente dopo l’impatto diversi automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Il centauro, rimasto a terra, era cosciente ma visibilmente ferito, assistito da alcune persone in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Il traffico ha subito rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito sulla direttrice verso Avellino.