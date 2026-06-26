Atripalda – La dirigente scolastica prof ssa Antonella Ambrosone ha salutato la scuola e iniziato una nuova vita

Oggi la comunità scolastica dell’istituto comprensivo “De Amicis-Masi” ha festeggiato il pensionamento della Preside Antonella Ambrosone al termine dell’ultimo Collegio docenti. Una giornata intensa, segnata da emozioni, sorrisi, foto ricordo e doni, per dire grazie a chi ha dedicato la sua vita alla scuola.

La DS Ambrosone ha trascorso decenni tra i banchi e i corridoi, prima come insegnante e poi alla guida dell’istituto. Una dirigente combattiva e determinata quando si trattava di difendere la scuola, ma sempre disponibile e umana con studenti, famiglie e personale. Il suo stile è stato sobrio, paziente e fermo: ha affrontato le difficoltà interne ed esterne senza mai perdere di vista i valori che la guidavano.

Il saluto ufficiale, letto dalla prima collaboratoratrice della DS, ha riassunto il sentimento di tutti. È stato sottolineato l’onore e il rammarico di porgere l’ultimo saluto in Collegio, un compito svolto con umiltà e con la consapevolezza della fiducia che la Preside aveva sempre riposto nei collaboratori. A nome di tutta la comunità è stata espressa profonda gratitudine per gli anni di guida, per la capacità di richiamare ogni mattina al dovere con gesti semplici che si sono rivelati la vera forza dell’istituto.

Il messaggio centrale è stato chiaro: anche se oggi la Preside Ambrosone lascia l’ufficio, la sua impronta resterà. Il suo esempio continuerà a vivere nelle aule e nelle scelte quotidiane di chi lavora nella scuola. Ogni volta che si opererà con il cuore, il ricordo della sua dedizione accompagnerà docenti e collaboratori.

La Dirigente Scolastica prof. ssa Antonella Ambrosone ha ringraziato tutta la comunità scolastica: docenti e personale ATA per l’impegno profuso ogni giorno, augurando a tutti un futuro roseo.

Per la Preside inizia la pensione, lasciando un’eredità di coerenza, rispetto e passione educativa, a lei si augura una nuova buona vita. (L. Carullo)