Sperone, torna la magia dello “S. Elia Kid’s Party”: una serata di spettacolo e divertimento per tutta la famiglia

SPERONE (AV) – Una serata all’insegna della fantasia, del divertimento e dell’animazione per grandi e piccoli. Il Comitato Festa Patronale Sant’Elia ha organizzato per mercoledì 22 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00 in Piazza Lauro, lo “Yuppies – S. Elia Kid’s Party”, evento gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie.

L’iniziativa proporrà un ricco programma di spettacoli e intrattenimento pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno la sfilata storica con sbandieratori, i trombonieri in abiti d’epoca, le amatissime mascotte Disney e l’esibizione live di Brian Rot.

Non mancheranno inoltre grandi gonfiabili, i carrettini delle golosità, un’area dedicata al Just Dance, spettacoli e performance K-Pop, oltre a tante altre sorprese che renderanno ancora più speciale la serata.

L’evento rientra nel programma delle iniziative organizzate in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Elia e punta a regalare ai più piccoli un’esperienza ricca di allegria, colori e momenti di condivisione.

L’ingresso sarà completamente gratuito e gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e i visitatori del Mandamento Baianese a partecipare numerosi per vivere una serata di festa nel cuore di Sperone.