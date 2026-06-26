Tufino inaugura il Centro Residenziale “Uniti oltre lo sguardo”: un nuovo spazio dedicato alle persone con disabilità

TUFINO (NA) – È stato inaugurato questa sera, nella frazione Schiava di Tufino, il Centro Residenziale “Uniti oltre lo sguardo”, una nuova struttura destinata ad accogliere persone con disabilità nell’ambito di un progetto di cohousing sociale finanziato con fondi del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, dedicato all’autonomia delle persone con disabilità.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità civili e religiose. A impartire la benedizione ai nuovi locali è stato il parroco don Alberto Schettino, mentre all’evento hanno partecipato anche i sindaci del comprensorio, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte nel progetto.

La struttura, gestita dalle ACLI Cicciano Don Peppe Diana, nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e altamente qualificato, capace di favorire percorsi di autonomia, inclusione sociale e crescita personale per le persone con disabilità.

Il progetto “Uniti oltre lo sguardo” prevede due appartamenti in regime di cohousing sociale e mette a disposizione servizi innovativi, tra cui assistenza e monitoraggio da remoto attivi 24 ore su 24, il supporto costante di educatori e professionisti qualificati e percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione nella comunità.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo non solo per Tufino, ma per l’intero Ambito Sociale N23, confermando l’importanza di investire in strutture moderne e inclusive, capaci di garantire dignità, autonomia e qualità della vita alle persone più fragili.

L’apertura del Centro Residenziale costituisce un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete territoriale di servizi sempre più vicina ai bisogni delle famiglie, promuovendo una cultura dell’inclusione e della solidarietà che mette al centro la persona.