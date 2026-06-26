TERREMOTO IN VENEZUELA: PIENA SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ ITALO-VENEZUELANA DI SAVIANO

I Gruppi consiliari di Saviano Democratica e Saviano Popolare esprimono profonda vicinanza e solidarietà alla comunità italo-venezuelana di Saviano, duramente colpita dalle notizie e dalle conseguenze del terremoto che ha interessato il Venezuela nelle ultime ore.

Saviano ha con il Venezuela un legame storico e affettivo unico. Sono centinaia le famiglie savianesi che hanno parenti, radici e ricordi oltreoceano. Oggi quel legame si fa dolore condiviso.

«In queste ore di angoscia il nostro pensiero va a tutti i concittadini che stanno cercando notizie dei propri cari – dichiara il consigliere Giuseppe Allocca – sappiamo cosa significa avere il cuore spaccato a metà del mondo”

“Sollecitiamo il Sindaco di Saviano – continua Allocca – di attivare subito tramite i competenti Uffici comunali con la Regione e la Prefettura ogni canale utile: un punto di ascolto per le famiglie, supporto per il ricongiungimento, e una raccolta fondi coordinata con le associazioni italo-venezuelane del territorio.”

Il dolore di una parte della nostra comunità è il dolore di tutta Saviano. Non lasciamo soli chi oggi soffre per chi sta laggiù».

“I Gruppi consiliari Saviano Democratica e Saviano Popolare – conclude – porgono le loro condoglianze alle famiglie delle vittime e augura pronta guarigione ai feriti, certo che il popolo venezuelano saprà rialzarsi con la forza e la dignità che da sempre lo contraddistinguono. Saviano è una sola famiglia. Anche quando una parte di essa è in Venezuela”