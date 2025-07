Sparatoria a Baiano: giovane ferito a colpi d’arma da fuoco sulla Statale 7 bis

Baiano (AV) – Momenti di terrore nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:00, quando un giovane, di nazionalità straniera, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco all’ingresso del comune di Baiano, nei pressi del marciapiede adiacente alla Statale 7 bis a poca distanza dal cimitero comunale.

La vittima, secondo quanto trapelato dalle prime ricostruzioni, sarebbe di giovane età, ed è stato trovato riverso a terra, ferito, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili dell’agguato. L’area è stata transennata per consentire i rilievi del caso, mentre si cerca di capire se l’episodio sia legato a regolamenti di conti, criminalità organizzata o ad altre circostanze.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l’aggressore o eventuali veicoli sospetti in fuga.

Ulteriori aggiornamenti per maggiore chiarezza dei fatti nelle prossime ore.