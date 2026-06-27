Storie di Aziende. Baiano, NAPOLITANO CAFFÈ: dal 1960 l’aroma che ha fatto storia

di Saverio Bellofatto

A Baiano, all’inizio del corso cittadino in angolo con la SS 7bis, c’è un profumo che non inganna mai. È l’aroma di Napolitano Caffè, realtà storica che dal 1960 seleziona e distribuisce le più prelibate miscele di caffè. Tutto nasce a Sperone, dove Angelo Napolitano apre un grande negozio di coloniali e caffè. La sua regola era semplice: solo prodotti di ottima qualità. Una filosofia che il figlio Michele ha raccolto e fatto crescere. Oggi Michele ha ampliato l’attività con la distribuzione e vendita di macchine per il caffè a cialde e capsule, settore in forte espansione, fidelizzando una clientela sempre più numerosa. Entrare nello store di Baiano significa entrare in una torrefazione di profumi. Qui si respira caffè vero, grazie alle miscele brevettate firmate da Michele. Proposte studiate per ogni palato, che uniscono corpo, crema e aromaticità. Tra tutte, la più rinomata porta un nome che è già una promessa di fortuna: “Rieci e denari”. In lingua napoletana, “Rieci e denari” richiama il “dieci di denari”, la carta più alta delle carte napoletane. Ed è proprio il dieci di denari il simbolo che campeggia sulla confezione. Una miscela robusta, intensa, dal gusto pieno e persistente. Il caffè di chi punta in alto, di chi vuole il meglio dalla prima tazzina della mattina. Napolitano Caffè non è solo torrefazione. È tradizione che si rinnova. È la storia di Angelo che sceglieva solo il meglio. È la storia di Michele, ex valente calciatore e oggi allenatore della squadra di calcio Nuovo Terzigno 1956, che quest’anno ha ottenuto la promozione alla prima categoria. Una festa per i tifosi, acclamazioni e ringraziamenti al Mister Michele Napolitano. Stesso spirito, stesso obiettivo: selezionare, allenare, portare al risultato. Dal 1960 a oggi, Napolitano Caffè resta il punto di riferimento per chi cerca qualità. Che tu scelga la miscela in chicchi, le cialde o le capsule, qui trovi l’esperienza completa: dalla macchina perfetta alla tazzina che profuma di Napoli. Dal 1960, il gusto vince sempre. Come il dieci di denari.