BAIANESE. «Da mamma a mamma»: Maria Grazia affida a Binews il suo messaggio di vicinanza alla madre del dodicenne di Casalnuovo violentato

Ci sono dolori che solo chi li ha vissuti può comprendere davvero. È con questo spirito che Maria Grazia, una mamma che da anni combatte una difficile battaglia giudiziaria dopo gli abusi subiti dalla propria figlia, ha scelto di affidare a Binews un messaggio rivolto alla madre del dodicenne di Casalnuovo, vittima di una presunta violenza che ha profondamente scosso l’opinione pubblica.

Non un intervento politico, né una ricerca di visibilità, ma il bisogno di tendere la mano a un’altra madre che oggi sta attraversando lo stesso incubo.

«So cosa significa vedere la vita di un figlio cambiare per sempre – racconta Maria Grazia –. So cosa significa convivere con un dolore che non si cancella e affrontare un percorso fatto di processi, attese e speranze. Per questo ho sentito il bisogno di scriverle.»

Nel suo messaggio, Maria Grazia racconta la propria esperienza personale, una vicenda che, secondo quanto riferisce, è ancora al centro di un lungo iter giudiziario. Esprime tutta la sua amarezza per i tempi della giustizia e la convinzione che servano risposte più rapide e pene più severe per chi commette reati contro i minori.

Ma il cuore del suo appello è rivolto soprattutto alla mamma del bambino di Casalnuovo.

«Grande mamma, ti sono vicina con tutto il cuore. So quanto dolore stai vivendo e quanto coraggio ci vuole per affrontare tutto questo. Non sentirti sola. Al tuo bambino voglio dire di non avere paura: la sua mamma sarà sempre al suo fianco e, anche se non ci conosciamo, ci sono anch’io che gli mando un abbraccio con tutto il cuore.»

Maria Grazia conclude il suo messaggio con un appello che va oltre la singola vicenda: chiede che tutta la società continui a battersi per la tutela dei bambini e delle donne e che nessuna famiglia venga lasciata sola in momenti così drammatici.

Con la pubblicazione di queste parole, Binews si fa portavoce di un messaggio di solidarietà tra due madri unite da un dolore che nessun genitore dovrebbe mai conoscere, nella speranza che questo abbraccio ideale possa raggiungere la famiglia del piccolo e trasmettere un segno di vicinanza e sostegno.