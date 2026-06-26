Napoli, ad Antonio D’Acunto il Premio Legalità e Sicurezza per l’impegno al servizio della collettività

NAPOLI – Un importante riconoscimento per l’impegno profuso quotidianamente nella promozione della legalità e della tutela del territorio. Nel corso della cerimonia del Premio Legalità e Sicurezza, svoltasi a Napoli alla presenza di numerose autorità civili e militari, è stato premiato anche il dott. Antonio D’Acunto, presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana.

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei reparti delle Guardie Particolari Giurate (GPG), a testimonianza dell’importanza dell’evento dedicato a quanti si distinguono per il proprio contributo alla sicurezza e alla difesa della legalità.

Ad Antonio D’Acunto è stato conferito il premio quale attestazione della professionalità, dell’alto senso del dovere e del lodevole impegno sociale dimostrati nel corso della sua attività. La motivazione del riconoscimento evidenzia il costante lavoro svolto nei diversi incarichi ricoperti e, in particolare, il ruolo di guida della Guardia Agroforestale Italiana, impegnata quotidianamente nella tutela dell’ambiente, del patrimonio naturalistico e della sicurezza del territorio.

Il premio rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni da D’Acunto e da tutti gli uomini e le donne della Guardia Agroforestale Italiana, impegnati in attività di prevenzione, controllo e sensibilizzazione ambientale, oltre che nella collaborazione con le istituzioni e le altre forze operanti sul territorio.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze ai premiati, sottolineando il valore dell’impegno quotidiano di chi opera al servizio della collettività, contribuendo a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole.