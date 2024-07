Incidente Stradale ad Avella: Auto finisce contro un’abitazione a causa dell’alta velocità

Questo pomeriggio, intorno alle 17 si è verificato un incidente stradale ad Avella, in via Carmignano. Il conducente di un’auto, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo sbandando e finendo contro un’abitazione. L’impatto violento ha bloccato la strada, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di soccorso per rimuovere il veicolo non più marciante e ripristinare la viabilità.

Fortunatamente, in quel momento non c’erano pedoni lungo la strada, evitando così una possibile tragedia. Il conducente dell’auto ha riportato solo lievi contusioni. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

I residenti della zona segnalano che via Carmignano è spesso teatro di passaggi di auto ad alta velocità, creando pericoli sia per i residenti che per i pedoni nonostante si è nel pieno centro storico dove la velocità consentita e di massimo 30 kmh. A tal proposito, viene sollecitata l’installazione di dossi artificiali per indurre i conducenti a moderare la velocità.

La strada è rimasta bloccata per diverso tempo, fino a quando l’auto danneggiata è stata rimossa e la circolazione è potuta riprendere normalmente.