Musica Live al Bar d’Apolito: I DEPA in Concerto

Il prossimo appuntamento musicale da non perdere è fissato per domenica 7 luglio alle ore 20:30 presso il Bar d’Apolito di Sirignano (AV). Il rinomato locale, si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica live con i DEPA, una band che promette di far rivivere i grandi classici del rock e del pop, sia italiani che inglesi.

La band dei DEPA è composta da quattro musicisti talentuosi e appassionati che hanno unito le loro forze per creare un sound unico e coinvolgente.

Joseph Galeotafiore : alla voce e chitarre, è il frontman del gruppo. La sua voce potente e la sua abilità con la chitarra offrono una combinazione irresistibile che cattura immediatamente l’attenzione del pubblico.

Antonio Cenni : al basso, fornisce una solida base ritmica che sostiene e arricchisce ogni brano. La sua precisione e creatività sono fondamentali per il sound distintivo della band.

Salvatore Norma : alle chitarre, è l'anima rock del gruppo. I suoi riff e assoli infiammano il pubblico, portando l'energia del rock direttamente sul palco.

Giuseppe Marra: alla batteria, è il motore pulsante dei DEPA. La sua tecnica e il suo senso del ritmo creano il battito che guida ogni canzone.

Il concerto dei DEPA sarà un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno segnato la storia della musica rock e pop, sia italiana che internazionale. Dai classici intramontabili dei Beatles e dei Rolling Stones, fino ai successi di artisti italiani come Lucio Battisti. La band offrirà una serata di pura magia musicale.

La band dei DEPA vi aspetta domenica 7 luglio alle ore 20:30 al Bar d’Apolito per una serata indimenticabile.

(Andrea Salvatore Guerriero)