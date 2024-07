Grave Incidente sulla Strada Statale tra Contrada e Forino. Bimba e zio in condizioni gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale che collega Contrada a Forino. Coinvolti nello scontro un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tra i feriti, purtroppo, ci sono due persone in condizioni gravi: una bambina di 10 anni e suo zio, che era alla guida dello scooter. La piccola era in sella al mezzo insieme allo zio al momento dell’impatto. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. La bambina ha riportato lesioni significative e la sua prognosi resta riservata.

Gravi anche le condizioni dell’uomo alla guida dello scooter, che ha subito traumi severi agli arti inferiori. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell’impatto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze necessarie a chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’intera comunità è in apprensione per le sorti dei due feriti e spera in un loro pronto recupero. Nel frattempo, si raccomanda massima prudenza agli automobilisti che percorrono quel tratto di strada.