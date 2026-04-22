Al via la microchippatura gratuita ad Aiello del Sabato: oltre 50 cani coinvolti

Parte da Aiello del Sabato una nuova iniziativa dedicata alla tutela degli animali e alla responsabilità civica. Il Comune ha infatti dato il via a una campagna di microchippatura gratuita, che nei prossimi giorni consentirà a oltre 50 cani di essere registrati e identificati.

Si tratta di un intervento concreto che punta a rafforzare il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una cultura del rispetto e della cura degli animali. L’applicazione del microchip rappresenta infatti uno strumento fondamentale per prevenire l’abbandono e aumentare le possibilità di ritrovare un animale in caso di smarrimento.

“Un gesto semplice ma di grande valore civico”, sottolineano dall’amministrazione, evidenziando come iniziative di questo tipo contribuiscano a costruire una comunità più attenta e responsabile.

La campagna di microchippatura, però, è solo il primo passo. Il progetto prevede infatti un percorso più ampio che proseguirà con interventi di sterilizzazione gratuita, con l’obiettivo di garantire il benessere degli animali e contrastare il fenomeno del randagismo.

Un’iniziativa che guarda al futuro e che punta su consapevolezza, responsabilità e collaborazione tra istituzioni e cittadini: “Andiamo avanti, insieme”, è il messaggio che accompagna questo nuovo impegno del Comune.