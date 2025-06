Mugnano del Cardinale. “Piazzetta San Giacomo”, continua il botta e risposta

(Riceviamo e Pubblichiamo) In merito alla replica del sig. Domenico Bianco, ci preme fare un’ulteriore chiarezza.

Non è assolutamente vero che l’Amministrazione comunale si è impegnata attivamente nella gestione della della Piazzetta San Giacomo. Non vi è stata alcuna reale partecipazione da parte dell’Amministrazione, se non nella fase burocratica delle autorizzazioni(cosa tra l’altro di routine e di normale amministrazione ).

È altresì fuori luogo e poco carino sostenere che il sig. Antonio Napolitano abbia voluto “farsi pubblicità” con la donazione del nuovo tiglio. Si è trattato di un gesto generoso e disinteressato, che va riconosciuto per quello che è: un contributo concreto alla cura di uno spazio pubblico, senza secondi fini né ricerca di visibilità. La trasparenza con cui è stata comunicata la donazione è stata motivata solo dall’intento di condividere con la comunità un esempio positivo di cittadinanza attiva.

Va inoltre sottolineato che la Piazzetta San Giacomo è troppo spesso trascurata dall’Amministrazione comunale, e solo grazie alla costante cura dei residenti mantiene un aspetto decoroso. Sono gli stessi “ MENO GIOVANI” e non solo, a proprie spese a occuparsi della manutenzione ordinaria: dalla sostituzione delle lampadine dei lampioni alla sistemazione dell’orologio. Un impegno quotidiano che merita rispetto e riconoscimento, non certo insinuazioni o tentativi di attribuirne i meriti a chi non ha avuto un ruolo effettivo.

Ci auguriamo che in futuro ogni intervento pubblico su queste tematiche sia più attento alla verità dei fatti e rispettoso dell’impegno sincero di chi tutti i giorni vive e si prende cura della Piazzetta.

Gli amici di Piazzetta San Giacomo