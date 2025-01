Incendio nella zona industriale di Sperone: Vigili del Fuoco a lavoro per l’intera giornata. Video e foto esclusive

L’incendio che ha devastato un capannone nella zona industriale di Sperone, nelle prime ore di martedì 14 gennaio, ha impegnato duramente quattro squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Avellino e con il supporto di unità del Nolano, per tutto il giorno.

Le fiamme hanno avvolto un deposito per conto terzi appartenente a una società SRL. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli inquirenti e non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella che possa trattarsi di un incendio doloso, al momento, però, le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Un dettaglio particolarmente inquietante emerso durante la nostra documentazione sul posto è la presenza, a pochi metri dall’incendio, di due cani legati, di proprietà della ditta coinvolta. Gli animali, purtroppo, sono stati costretti a respirare l’aria inquinata generata dalle fiamme e dalla combustione di materiali tossici presenti nel deposito.

Le nostre telecamere sono riuscite a documentare l’interno dell’area devastata, ottenendo immagini esclusive grazie all’autorizzazione dei Vigili del Fuoco che vi proponiamo qui di seguito, che per l’occasione hanno utilizzato anche un robottino per arrivare dove l’uomo non poteva. La vicenda continua a essere monitorata per verificare eventuali rischi ambientali e per chiarire le responsabilità dell’accaduto. L’Arpac monitorerà l’area grazie a una centralina installata in zona.