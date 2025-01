Grande successo per la terza edizione del concorso letterario “Gli Indimenticabili” a Baiano

Sabato 11 gennaio 2025, nell’auditorium dell’ICS Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano (Av) si è celebrata la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Gli Indimenticabili”, giunto alla terza edizione, con il patrocinio del comune di Baiano (Av) e organizzato in collaborazione con la Fondazione «Gesù e Maria» di Baiano (Av) e con la sponsorizzazione dell’Azienda Agricola «Il Moera» di Avella (Av), della Libreria «Mondadori» di Avella (Av), dell’Associazione «Le Ali della Vita» di Avella (Av) e dell’Azienda Agricola di Massimo Scafuri di Baiano (Av).

Il bando prevedeva le classiche sezioni di “Italiano”, “Vernacolo” e “Narrativa”. Le prime due suddivise in tre sottosezioni. Per l’Italiano: A1) poesie a tema libero; A2) poesie a tema “Io amo gli animali”; A3) poesie a tema “Io amo il territorio”. Per il vernacolo: B1) poesie a tema libero; B2) poesie a tema “Io amo gli animali”; B3) poesie a tema “Io amo il territorio”. In più l’assegnazione di “premi speciali” attribuiti dagli organizzatori e dagli sponsor.

In aggiunta, è stato creato uno spazio per ricordare il poeta Vincenzo Moccia di Somma Vesuviana, prematuramente scomparso, che per anni ha deliziato gli amici con la sua vena umoristica in tutti i salotti poetici della Campania.

L’unicità del concorso è l’abbinamento dei poeti premiati con indimenticabili

personaggi di Baiano che hanno costellato il progresso civile e sociale della comunità, lasciando un ricordo del loro impegno nella scuola, nella politica, nella chiesa, nel sociale, nello sport, nell’arte, nella pubblicistica, dando così lustro al paese. A consegnare i premi assegnati ai vincitori vengono invitati i familiari dei singoli “Indimenticabili”.

Per la terza edizione sono stati ricordati Aniello Sgambati, Antonio Petrillo, Carlo Sarno, Clorinda Pescione, Domenico Picciocchi, Don Francesco Picciocchi, Enrico De Falco, Enzo Barone, Fausto Bucciero, Francesco Napoletano, Francesco Sgambati, Galante Colucci, Giovanni Bellavista, Giovanni Napolitano, Ivo Vetrano, Pietro Foglia, Nicola Litto, Padre Giuseppe De Falco, Silvino Foglia, Stefano Colucci, Stefano Fiordelisi, Stefano Montuori, Stefano Vetrano, Suor Maria Rosaria Picciocchi e Vittorio Rega. In più Aniello Biancardi scelto dall’Associazione “Le Ali della Vita”.

Il premio ha registrato la partecipazione di poeti e scrittori provenienti da molte regioni italiane, che hanno inviano opere di grosso spessore. Le poesie e i racconti sono stati letti e valutati da tre giurie, una per ogni sezione, composte da persone di cultura, eccellenti professionisti nel loro campo di attività. Per l’Italiano Rosanna Mautone, Rita Tirella, Nancy Amato, Enza Graziano e Carolina Alfano; per il vernacolo Marciano Casale, Gina Conte, Nicola D’Agostino, Paola Miele e Pasquale Gaglione; per la narrativa Luigi Tortora, Davide Bottiglieri, Maria Grazia Vitale e Rosanna Mautone.

Elaborati i dati e redatte le classifiche, sono stati premiati autori provenienti da

Acerra (Na), Acri (CS), Angri (Sa), Avellino, Baiano (Av), Capri (Na), Casalnuovo (Na), Caserta, Cava dei Tirreni (Sa), Chieti, Latina, Marano (Na), Marigliano (Na), Mazzarrone (CT), Melito (Na), Messina, Milano, Napoli, Palma Campania (Na), Poggio Sannita (Isernia), Pollena Trocchia (Na), Polvica (Ce), Ponza (LT), Salerno, San Nicola La Strada (Ce), Sant’Anastasia (Na), Sperone (Av), Taranto, Trentola Ducenta (Ce), Volla (Na).

In particolare, per ogni sezione sono state selezionate le seguenti posizioni per il podio, abbinando autori e “Indimenticabili baianesi.

A1 INDIMENTICABILI 1 Filippo D’Aiello (Napoli) Ivo Vetrano 2 Miriam Colasante (Chieti) Don Ciccio Picciocchi 3 Gino Abbro (Caserta) Giovanni Bellavista A2 1 Francesca Marino (Avellino) Giovanni Napolitano 2 Alfonso Gargano (Salerno) Stefano Montuori 3 Cascone Rosario (Angri – Sa) Aniello Sgambati A3 1 Francesca Patitucci (Salerno) Mimì Picciocchi 2 Landino Eugenio (Caserta) De Falco Enrico 3 Luisa Di Francesco (Taranto) Pietro Foglia B1 1 Angelo Canino (Acri – CS) Vittorio Rega 2 Restivo Carmela (Marano -Na) Fausto Bucciero 2 Ciro Iannone (Melito – Na) Stefano Colucci 3 Escalona Giuseppe (Avellino) Galante Colucci 3 Michele La Montagna (Acerra – Na) Prof. Cicione B2 1 Antonio Pascucci (Casalnuovo – Na) Nicola Litto 2 Alfredo Scotti (Ponza – LT) Carlo Sarno 3 Massimo De Mellis (S. Anastasia-Na) Silvino Foglia B3 1 Santina Paradiso (Mazzarrone Ct) Stefano Fiordelisi 2 Marco Di Giulio (Latina) Francesco Napoletano 3 Tiberio La Rocca (Poggio Sannita IS) Antonio Petrillo C 1 Carola Cestari (Milano) De Falco Giuseppe 2 Ornella Colombo (Milano) Suor M. Rosaria Picciocchi 3 Eva Capriglione (Baiano) Clorinda Pescione 3 Mauro Adelina (Palma Campania) Enzo Barone Premi Speciali Eugenio Landino Premio “I valori della fede” Rea Pasquale Premio “Mondadori” Avella Dottore Grazia Premio “Mondadori” Avella Domenico Tonziello Premio “Il Moera” Muccio Pasquale Premio “Il Moera” Luca Tulino Poeta emergente Valeria Lippiello Poetessa emergente Venafro Giovanni Premio “Le ali della vita” in ricordo di Aniello Biancardi Gentile Anna Premio “Le ali della vita” in ricordo di Aniello Biancardi Antonio Covino Premio “Dante a Napoli” in ricordo di Angelo Antonio De Gennaro Antonio Caccavale Premio “Il coraggio di raccontare” in ricordo di Stefano Vetrano In ricordo di Vincenzo Moccia Hanno presentato poesie Cerasuolo Vincenzo Iannuzzi Gennaro Covino Antonio Pascucci Antonio Ruggiero Rosa Specchio Luigi De Mellis Massimo

Durante le declamazioni da parte dei poeti, su uno schermo gigante venivano proiettate le foto dei figli illustri di Baiano; al termine ad ogni autore premiato sono stati donati un libretto con la biografia dell’«Indimenticabile» a lui abbinato; la motivazione che sottolinea il valore dell’elaborato; un segnalibro a ricordo del premio; un sacchettino di noci e nocciole nostrane donate dall’azienda agricola di Massimo Scafuri di Baiano e un originale trofeo, opera di raffinata attività artigianale. Alcuni trofei sono stati preparati in modo mirato per sottolineare delle particolarità degli autori premiati.

Un esempio per tutti è il trofeo per il premio speciale «Dante a Napoli» che è stato consegnato al poeta e scrittore Antonio Covino di Napoli, che ha riscritto e pubblicato in lingua napoletana le tre cantiche della Divina Commedia. Opera immensa e di elevato spessore, frutto di quattro anni di duro lavoro.

Ai sette autori che hanno inviato poesie in memoria del poeta Vincenzo Moccia sono stati consegnati dal figlio Luigi dei cofanetti contenenti la foto del poeta, la poesia «’A badante», suo cavallo di battaglia e una targhetta col nome dell’autore.

Per consegnare al poeta Eugenio Landino di Caserta il Premio “I valori della Fede» è tornato nel suo paese nativo don Angelo Schettino, parroco di Tufino (Na), che ha sottolineato brevemente il profondo messaggio della poesia e il ruolo dello Spirito Santo nella vita di ognuno di noi.

Curato in ogni dettaglio, l’evento ha fatto registrare un clima gioioso e rilassato, senza formalismi inutili, con al centro esclusivamente la poesia e i racconti, garantendo così un graditissimo pomeriggio culturale, con la palese soddisfazione di tutti i presenti, grazie anche al saluto portato dal Sindaco di Baiano Enrico Montanaro e alla inaspettata visita di Don Fiorelmo Cennamo, parroco della comunità.

La bellissima voce dell’artista Stefania Acierno ha allietato il pomeriggio, alternando musica e poesia, e un delicato accompagnamento al pianoforte da parte della bravissima pianista Gina Conte, tra l’altro membro della giuria, ha valorizzato tutte le declamazioni.

A coronamento di tutto la mostra personale di stupendi quadri dell’artista Elisabetta Rastiello di Baiano.