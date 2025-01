ATRIPALDA. Il Liceo De Caprariis apre le porte a famiglie e studenti.

Il Liceo “V. De Caprariis” di Atripalda- con sedi associate a Solofra e Altavilla Irpina- ha deciso di aprire le porte a famiglie e studenti, dedicando il mese di gennaio agli “Open day”. Sabato 18 toccherà al plesso di Altavilla Irpina, in attesa di visite dalle 15:30 alle 18:30 per sfoggiare un’innovativa offerta didattica e un clima familiare e accogliente. Sabato 25 gennaio, invece, i tre indirizzi della sede centrale di Atripalda si contenderanno i nuovi potenziali iscritti dalle 16:00 alle 19:00. Il Liceo Scientifico tradizionale, il Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate e il Liceo Linguistico presenteranno una vasta gamma di attività laboratoriali incentrate sulle principali materie di indirizzo. A queste si aggiungerà la presentazione dell’ampio spettro di attività extracurriculari,disponibili per gli alunni di tutte le sedi. Coro di istituto, attività sportive, competizioni e corsi avanzati di lingue sono solo alcune delle attività proposte quotidianamente al “De Caprariis”. Recentemente, inoltre, l’istituto ha ottenuto l’accreditamento al programma “Erasmus+”, accedendo così al circuito internazionale di scambi culturali e soggiorni all’estero. (Andrea Squittieri)