Incendio Escavatore a Avellino: Intervento dei Vigili del Fuoco

Avellino, 27 febbraio– I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ieri sera alle 20:40 circa per un incendio che ha coinvolto un escavatore in un cantiere in via Ernesto Pontieri, dove si stava costruendo un edificio residenziale.

I Vigili Urbani, intervenuti per primi avevano iniziato a fermare il principio d’incendio con un estintore. I Pompieri, giunti sul posto,hanno completato lo spegnimento, mettendo in sicurezza l’area circostante. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia per garantire l’ordine pubblico.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni gravi né feriti.