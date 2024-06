Incendio devastante in un’azienda di materiali edili ad Aversa: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta stanno affrontando un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda di materiali edili nel comune di Aversa.

Una densa colonna di fumo nero, visibile fino a Napoli, ha invaso l’area circostante, causando numerosi disagi alla popolazione locale.

Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme, che hanno coinvolto anche due appartamenti vicini al deposito, sono operative sei squadre: due dalla sede centrale del comando, una dal distaccamento di Aversa, una da Marcianise e tre dai comandi di Benevento, Napoli e Avellino.

Si sta lottando contro il tempo per evitare ulteriori danni.

Sul posto sono arrivate anche tre autobotti del comando di Caserta, un’autobotte del comando di Benevento, un’autoscala del comando di Avellino, un carro autoprotettori e un mezzo aeroportuale del comando di Salerno. A coordinare le operazioni di spegnimento è presente anche il comandante provinciale Paolo Massimi.

Sono in corso le indagini del nucleo di polizia giudiziaria del comando per stabilire le cause dell’incendio. Al momento non si segnalano persone ferite e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.