Ad Altavilla Irpina il 23 giugno un appuntamento “magico”.

La notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno, è tradizionalmente nota per essere legata a miti, usanze e celebrazioni diffusi in tutta Europa. È per questo che, oltre che da Shakespeare per “Sogno di una notte di mezza estate”, è stata scelta dai ragazzi del Forum dei Giovani di Altavilla Irpina per ospitare il convegno dal titolo “Streghe-Incontro sotto il noce magico”. L’ incontro, previsto per le ore 18:00 del 23 giugno presso il Palazzo Baronale di Altavilla Irpina, prende spunto da un’antica tradizione irpino-sannita. Leggenda vuole, infatti, che nel territorio altavillese, in località “Stretto di Barba”, a cavallo tra le province di Avellino e Benevento, fosse ubicato il famoso “Noce di Benevento”; sede di sabba e riti magici. Al seminario forniranno delucidazioni su questo tema Adelino Di Marino; bibliotecario, bibliofilo, demonologo ed esperto di storia della stregoneria, e Cinzia Giorgio; scrittrice, giornalista e critica televisiva RAI specializzata in Women’s studies. Durante la serata, inoltre, sarà possibile godere di originale intrattenimento e visitare un’imperdibile mostra dedicata al tema della stregoneria. “Eventi come questo contribuiscono al rafforzamento delle nostre radici e alla riscoperta di eventi del passato troppo spesso dimenticati o oggetto di interpretazioni errate”, comunicano i ragazzi del Forum.