Montemiletto fa “Fiesta” e fa riflettere sul “Perché Restare”

Si è svolta questa mattina a Montemiletto (AV), presso la Sala Franco Basile nella Biblioteca Mons Militum, la conferenza stampa dedicata alla seconda edizione dell’evento “Fiesta – Perché Restare”, in programma per questo weekend.

Affrontando temi di cruciale importanza per il territorio, quali l’associazionismo e la dedizione comune alle iniziative di promozione sociale e crescita, è stato esposto il programma completo della manifestazione che avrà inizio sabato 22 giugno.

Si comincia alle ore 14:00 con i tornei proposti dalle associazioni del territorio per offrire un pomeriggio di convivialità e sano divertimento: il torneo di briscola curato dall’associazione “La Teglia”, il torneo di Beer Pong, freccette e Sitting Volley a cura del Forum Giovani di Montemiletto. Si prosegue, ai primi colori del tramonto, con jam session e balli curati dalle scuole di danza locali “ASD Passion Dance” e “Tilde Dance”, in compagnia del DJ Antonio Annecchiarico. Il gruppo Assemediano darà il via alla prima serata musicale alle ore 20:00, travolgendo i presenti con folklore e amore per le proprie radici. La serata proseguirà con una delle band più iconiche della scena italiana, i 99Posse, in concerto alle ore 22:00. Per finire, DJ set al chiaro di luna con Rosch DJ e Alfonso Roma.

Domenica 23 giugno la giornata parte alle ore 10:00 con il salotto di discussione “Come Restare”, che vedrà un confronto tra esempi virtuosi e punti di vista stimolanti, testimonianza delle possibilità di crescita sul territorio. Nel corso del convegno verrà presentato il progetto “Vetrina Montemiletto”, un’iniziativa di grande rilievo promossa dalla Pro Loco Mons Militum, che verte sull’ideazione di un portale digitale a sostegno dell’occupazione giovanile e non solo.

A seguire, il celebre pranzo delle ore 13:00, accompagnato dai Malaffare in concerto, porterà in Piazza IV Novembre i piatti tipici del territorio irpino, conditi dalla tipica convivialità del nostro modo di fare festa insieme ad amici e parenti. Dalle ore 16:00 il torneo di Calcio Tennis e il sorteggio del torneo di Calcetto, uniti all’intrattenimento per i più piccoli a cura del “Cappellaio Matto”, accompagneranno i presenti per l’intera giornata. Dalle ore 18:30 continuano i momenti musicali con l’Orchestra Simpatia in concerto, seguita dal gruppo “Rione Junno” con “Piazza Irpina”, che ci regaleranno leggerezza e frenesia. A seguire, fino a tarda notte, DJ set a cura dei DJ locali NICO e KLAST.

A fare da cornice al vasto programma di intrattenimento, pensato per il pubblico, le associazioni di Montemiletto saranno presenti per dare il proprio contributo all’iniziativa.

I ringraziamenti della Pro Loco vanno all’amministrazione comunale, alle associazioni e a tutti coloro che sostengono l’evento, con l’auspicio che questo possa divenire un monito per le nuove generazioni a non abbandonare il proprio territorio, bensì contribuire ad arricchirlo grazie all’unione e alla cooperazione tra concittadini.