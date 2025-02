INCENDIO AUTO A CONTRADA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E INDAGINI IN CORSO

Nelle prime ore di oggi, 10 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Sant’Agata, nel comune di Contrada, a causa di un incendio che ha coinvolto un’autovettura in sosta. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5:30 del mattino.

Le fiamme, che hanno rapidamente avvolto il veicolo, sono state domate dai pompieri, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo per evitare ulteriori danni o pericoli per le abitazioni vicine.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Forino, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del dolo.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e un monitoraggio costante per prevenire episodi simili. Le indagini sono attualmente in corso per fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’accaduto.