Incendio ad Altavilla Irpina: distrutto un deposito agricolo, numerosi animali morti

Nella tarda serata del 13 ottobre, un incendio ha colpito un deposito agricolo in via Belvedere, ad Altavilla Irpina. Il rogo, che ha coinvolto attrezzature agricole e una struttura in muratura e lamiere, ha causato la morte di molti animali tra pollame e conigli presenti all’interno.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, che sono riuscite a domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. L’incendio ha anche danneggiato un cavo dell’energia elettrica che passava sopra il deposito, provocando l’interruzione della corrente in tutto l’isolato. Per il ripristino della fornitura elettrica è stato necessario l’intervento del personale dell’ENEL.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare le cause dell’incendio, che al momento rimangono ancora da chiarire.