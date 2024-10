Quindici (AV) 13 ottobre 2024. Prima uscita del comitato festa Maria Santissima delle Grazie annualità 2024/2025.

Il comitato formato da appartenenti alle forze dell’Ordine ed alle Forze Armate, in servizio attivo ed in quiescenza, si è costituito nel corso del mese di settembre ed è presieduto dal lgt in quiescenza Silvio Scibelli. IL comitato, unitamente alla pro loco di Quindici, ha in programma una serie di attività tutte indirizzate alla valorizzazione della festa di Settembre, già riconosciuta dalla Regione Campania quale elemento culturale Immateriale (IPIC) con decreto dirigenziale nr. 403 del 16 luglio 2021 , che in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell’articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale, così come definite dalla Convenzione UNESCO.