Seminario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ad Avellino: al centro la formazione e le novità normative

Il 18 ottobre 2024, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un importante seminario dal titolo “Formazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e le novità della patente a crediti”. L’evento, che avrà inizio alle ore 9.00, sarà un’opportunità significativa per discutere temi cruciali come la sicurezza sul lavoro, le responsabilità degli enti in base al D.Lgs. 231/2001 e le recenti innovazioni normative relative alla patente a crediti.

Saluti istituzionali

L’incontro sarà aperto dai saluti delle principali autorità locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Interverranno il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Rino Buonopane, e il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, che evidenzieranno l’importanza di promuovere la cultura della sicurezza per garantire la tutela dei lavoratori e la sostenibilità delle imprese.

Anche altre figure di spicco prenderanno parte alla fase dei saluti, tra cui:

Basilio Minichiello , Presidente Co.N.A.P.I. Nazionale

, Presidente Co.N.A.P.I. Nazionale Pasquale Pisano , Presidente dell’A.S.I. di Avellino

, Presidente dell’A.S.I. di Avellino Carmine Del Sorbo , Presidente dei Consulenti del Lavoro di Avellino

, Presidente dei Consulenti del Lavoro di Avellino Enrico Lo Conte, Presidente Co.N.A.P.I. Avellino

Moderazione e conduzione

La moderazione del seminario sarà affidata alla giornalista Angelita Ciccone, che guiderà il dibattito e presenterà gli argomenti e i relatori dell’incontro, stimolando un proficuo scambio di idee tra i partecipanti.

Gli interventi principali

Durante l’evento, esperti del settore esamineranno vari aspetti della formazione e della sicurezza sul lavoro, approfondendo le responsabilità delle imprese in base alle normative vigenti:

Antonio Zizza , Direttore del Centro Studi e Ricerca Co.N.A.P.I. Nazionale, affronterà il tema “Artigianato, Impresa e Formazione”, evidenziando l’importanza della formazione continua per mantenere competitive le aziende artigiane e garantire la sicurezza dei dipendenti.

, Direttore del Centro Studi e Ricerca Co.N.A.P.I. Nazionale, affronterà il tema “Artigianato, Impresa e Formazione”, evidenziando l’importanza della formazione continua per mantenere competitive le aziende artigiane e garantire la sicurezza dei dipendenti. Mirella Giovino , Avvocato Giuslavorista, tratterà il tema “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti e infortuni.

, Avvocato Giuslavorista, tratterà il tema “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti e infortuni. Cipriano Ficedolo , Avvocato Penalista d’impresa e General Counsel, discuterà delle “Novità della patente a crediti e D.Lgs. 231/2001”, spiegando come il nuovo sistema influenzi la responsabilità delle aziende e la necessità di adottare modelli organizzativi per prevenire illeciti.

, Avvocato Penalista d’impresa e General Counsel, discuterà delle “Novità della patente a crediti e D.Lgs. 231/2001”, spiegando come il nuovo sistema influenzi la responsabilità delle aziende e la necessità di adottare modelli organizzativi per prevenire illeciti. Mario Della Sala, Avvocato ed ex Ispettore del Lavoro, analizzerà la “Certificazione dei Contratti di Lavoro”, esplorando i vantaggi e le implicazioni della certificazione per la tutela e la corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Conclusioni e riflessioni finali

Il seminario rappresenterà un’occasione fondamentale per offrire ai partecipanti un quadro completo ed esaustivo sulle normative attuali in materia di sicurezza e sulle responsabilità degli enti. Il confronto sarà orientato a promuovere una cultura del rispetto delle regole e della prevenzione, essenziale per garantire la tutela dei lavoratori.

In particolare, le novità introdotte dalla patente a crediti e le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 saranno al centro delle discussioni, fornendo agli enti e alle aziende indicazioni pratiche su come investire efficacemente nella formazione e implementare modelli organizzativi adeguati.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Conapi media, permettendo così un’ampia partecipazione anche da remoto.