Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rafforza la prevenzione contro le truffe agli anziani: il messaggio dell’Arma arriva anche nei cinema

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, diffondendo su tutto il territorio nazionale uno spot informativo con Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Con un linguaggio semplice e diretto, il video illustra le strategie più comuni adottate dai truffatori e invita a mantenere alta l’attenzione, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.

Anche in Irpinia questa campagna prosegue con determinazione e negli ultimi giorni ha registrato un ulteriore potenziamento grazie alla collaborazione di enti ed associazioni locali. Alle attività già consolidate, come gli incontri nelle chiese al termine delle funzioni religiose e nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani, si aggiunge ora una nuova iniziativa: la proiezione dello spot nelle sale cinematografiche.

Portare il messaggio sul grande schermo permette di raggiungere un pubblico ancora più ampio, sfruttando un ambiente di socializzazione e condivisione come il cinema. Il video viene trasmesso prima dell’inizio dei film e/o durante gli intervalli, offrendo così un ulteriore strumento per diffondere consigli utili e contrastare i raggiri più diffusi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino evidenzia che le truffe agli anziani non rappresentano solo un danno economico, ma possono avere anche gravi ripercussioni emotive sulle vittime, spesso persone sole o vulnerabili.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a promuovere incontri mirati e nuove strategie comunicative per rafforzare la consapevolezza e la sicurezza della popolazione. Grazie alla sinergia tra Carabinieri, comunità locali, sale cinematografiche e organi d’informazione, il messaggio di legalità e tutela sociale potrà diffondersi con ancora maggiore efficacia, contribuendo a rendere il territorio più sicuro e attento alla protezione delle fasce più deboli.

Diffondere consigli utili per prevenire le truffe e sostenere i nostri anziani resta una priorità. Attivare reti di supporto sociale e familiare è fondamentale per proteggere le persone più esposte a questi raggiri e per garantire una maggiore sicurezza all’intera comunità.