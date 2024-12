Grave Incidente a Camposano: Danni ai Semafori di un Incrocio Strategico

Alle prime ore del mattino, un brutto incidente ha scosso la comunità di Camposano, coinvolgendo l’incrocio tra via Libertà, via Diaz, via Trivicedossa e via San Donato. La segnalazione è arrivata alle ore 5:15, quando una cittadina ha avvisato il Sindaco Francesco Barbato, il quale si è subito attivato, contattando la Compagnia dei Carabinieri di Nola alle 5:17 per un pronto intervento, in assenza della Polizia Locale a quell’ora.

L’incidente non ha solo rappresentato un rischio per i cittadini, ma ha anche causato danni significativi all’impianto semaforico, recentemente installato con un investimento comunale di circa 140.000 euro. Il sindaco, informato ulteriormente alle 6:43 dagli operatori intervenuti, si è immediatamente recato sul posto per valutare la situazione e garantire il ripristino dell’impianto, fondamentale per la sicurezza stradale in un punto nevralgico del paese.

L’Appello del Sindaco: Maggiore Responsabilità e Rispetto delle Regole

Con amarezza, il primo cittadino ha sottolineato come episodi di questo genere evidenzino ancora una volta l’irresponsabilità di alcuni automobilisti nel non rispettare le regole del codice stradale. “Sulle nostre strade occorre il pugno di ferro, ancora di più!” ha dichiarato, evidenziando la necessità di una maggiore severità nei controlli e di un comportamento più responsabile da parte dei cittadini per evitare simili tragedie.

Il Comune di Camposano ha recentemente effettuato un importante intervento di riqualificazione stradale, con il rifacimento del manto stradale e l’installazione di una segnaletica di ultima generazione, sia verticale che orizzontale, su tutto il territorio. Tuttavia, eventi come quello di oggi dimostrano che le infrastrutture, per quanto avanzate, non possono sopperire alla mancanza di rispetto per le regole.