Furto all’Istituto Comprensivo Giordano Bruno Fiore di Nola

Amara scoperta questa mattina all’apertura dei cancelli dell’Istituto Comprensivo Giordano Bruno Fiore di Nola, dove i dipendenti hanno trovato tracce di un’irruzione avvenuta durante la notte. Ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico, portando via oggetti di particolare importanza per il funzionamento quotidiano della scuola e causando danni significativi a porte e altri arredi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola, allertati dal personale scolastico. Gli inquirenti stanno svolgendo i rilievi e raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica del furto e a individuare i responsabili.

Oltre al furto degli oggetti, l’irruzione ha provocato seri danni alla struttura. Le porte di alcune aule sono state forzate, e diversi ambienti risultano compromessi. Questo non solo comporta un costo economico per la scuola, ma crea anche disagi al regolare svolgimento delle attività didattiche, penalizzando studenti e docenti.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità scolastica e tra i cittadini di Nola. La speranza è che i responsabili siano presto individuati e che si possa garantire maggiore sicurezza per evitare che simili atti vandalici si ripetano in futuro.

L’Istituto Comprensivo Giordano Bruno Fiore rappresenta un importante punto di riferimento educativo per il territorio, e atti come questo minano il diritto dei ragazzi a studiare in un ambiente sicuro e attrezzato.