Yukie Moriyama e Gabriele Rossi incantano al Cafè Concert di Avella con il M° Giuseppe Leone

Il Soprano Yukie Moriyama e il Tenore Gabriele Rossi, accompagnati dal M° Giuseppe Leone incantano la platea. È stata una serata speciale quella vissuta ieri, domenica 1 dicembre 2024, ad Avella (Av), presso la sala da tè della storica Pasticceria Pesce, dove ha avuto luogo il Cafè Concert, nell’ambito de #labellainartefestival, promosso dall’associazione La Parthenope CordesEnsemble. L’evento, ideato dalle Direttrici Artistiche Maria Sirignano e Orsola Russo, è stato fortemente vuto e costruito nei minimi dettagli .”Bisogna riconoscere quanto sia stata vincente quest’ altra sfida. Riportare in auge l’ illustre tradizione del Cafè Concert prima parigino, poi napoletano, è stato un bellissimo percorso, un crescendo di qualità e successo. Un pubblico attento e partecipe non ha mai lesinato negli applausi e nel manifestare caldamente l’emozione creata dal momento. È importante per noi percepire questo riscontro, perché oltre che a gratificarci, ci esorta a proseguire su questa strada che, nonostante richieda tanto impegno, ci rafforza nel nostro obiettivo di promuovere Arte, Cultura e eccellenze”. Queste le patole delle direttrivi artistiche.Il concerto ha visto l’ esecuzione di arie tratte da La Traviata e dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, brani natalixi e una selezione dal Messiah di Haendel. Grazia, voci calde e morbide, hanno dato vita a momenti di bellezza unica. Gli Artisti hanno svolto un programma di grande presa sul foltissimo pubblico intervenuto. Straordinaria l’accoglienza della Pasticceria Pesce che ha deliziato gli ospiti con la degustazione di dolci e caffè. Prossimi appuntamenti in arrivo.