Giugliano: tenta di rapinare una tabaccheria. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano per tentata rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Ripuaria, per la segnalazione di una rapina all’interno di un’attività commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il predetto era stato fermato dal titolare dell’attività, dopo una colluttazione, in quanto, poco prima, il soggetto aveva minacciato con un cacciavite uno dei dipendenti in servizio alla cassa per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Per tal motivo l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.