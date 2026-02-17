“Mugnano del Cardinale piange Maria Grazia Renzi: il ricordo del sindaco Alessandro Napolitano”.

La comunità di Mugnano del Cardinale vive oggi un momento di profonda commozione per la scomparsa della professoressa Maria Grazia Renzi, ultima erede di una famiglia che ha scritto pagine importanti della storia del nostro paese. Con lei perdiamo una donna di straordinaria sensibilità, un’artista raffinata, una docente stimata e, soprattutto, una persona perbene, discreta e profondamente legata ai valori autentici della nostra terra.

La famiglia Renzi rappresenta da sempre un simbolo di cultura, impegno civile e amore per la comunità. Il ricordo del sacrificio di Camillo Renzi, deportato e caduto a Dachau e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile, resta inciso nella memoria collettiva come esempio di coraggio e dignità, un patrimonio morale che continua a vivere anche attraverso figure come Maria Grazia, che con il suo talento e la sua cultura ha arricchito la vita sociale e artistica del nostro paese.

Maria Grazia Renzi è stata una donna di grande eleganza morale, un’insegnante apprezzata e una presenza discreta ma preziosa, capace di lasciare un segno profondo attraverso l’arte, la cultura e il rapporto umano con chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Le sue opere, il suo insegnamento e il suo esempio continueranno a vivere nel patrimonio affettivo e culturale della nostra comunità.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e a quanti le hanno voluto bene. Mugnano del Cardinale non dimenticherà Maria Grazia Renzi: il suo ricordo resterà parte preziosa della nostra storia e il suo esempio continuerà a illuminare il cammino delle future generazioni.

— Il Sindaco

Dott. Alessandro Napolitano