Gesualdo, 72enne gravemente ustionata mentre brucia sterpaglie: trasferita al Cardarelli

Gesualdo (AV) – Una tragedia domestica si è verificata nelle campagne di Gesualdo, dove una donna di 72 anni è rimasta gravemente ustionata mentre stava bruciando sterpaglie in un fondo di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avvolto l’anziana in pochi istanti, lasciandole scampo solo grazie al tempestivo intervento di un familiare che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i sanitari della Misericordia, che hanno prestato le prime cure e trasportato la donna d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Vista la gravità delle ustioni riportate in diverse parti del corpo, i medici hanno disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, specializzato nella gestione di casi complessi.

Le condizioni della 72enne restano critiche e i sanitari si sono riservati la prognosi. Nel frattempo, le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, per capire come il fuoco possa averla raggiunta.

Episodi come questo riportano l’attenzione sui pericoli legati alla pratica dell’abbruciamento di sterpaglie, spesso sottovalutati. Anche un gesto apparentemente semplice può trasformarsi in una trappola letale, soprattutto per persone anziane o sole.