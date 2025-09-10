Baiano, al via la quarta edizione di “Radici”: festa dei nonni e nuove terapie per il benessere della terza età

Torna l’appuntamento con “Radici”, il progetto ideato da Villa Santo Stefano e giunto quest’anno alla sua quarta edizione, in programma domenica 5 ottobre alle ore 10:30 in occasione della Festa dei Nonni.

Il progetto, da sempre dedicato al benessere psico-fisico degli ospiti della struttura e alla valorizzazione della comunità, è sostenuto dalla dott.ssa Iolanda Cosenza, coordinatore generale di Villa Santo Stefano, che ne ha confermato con entusiasmo la progettazione: «Abbiamo sempre creduto nell’innovazione e nella necessità di salvaguardare i nostri anziani, offrendo loro iniziative che uniscono cura, socialità e solidarietà».

La quarta edizione introduce una grande novità: la Doll Therapy, una pratica innovativa rivolta alla terza età che, per la prima volta, approda in Campania. Si tratta di un approccio terapeutico che utilizza speciali bambole per stimolare affettività, memoria e capacità relazionali degli anziani, in particolare di chi vive fragilità cognitive.

Accanto alla nuova terapia, non mancheranno le attività che hanno reso il progetto un punto di riferimento nel panorama del welfare territoriale:

Yoga della risata , a cura del dott. Spera;

Animazione per la terza età con Word Animation di Antonella La Manna ;

Laboratorio di Art Therapy guidato dall’artista Francesca Sgambato ;

le iniziative solidali dell’associazione “Un Mondo Magico” ODV, presieduta da Maria Grazia Cava, con i volontari che accompagneranno gli ospiti durante l’anno.

Come nelle precedenti edizioni, sarà riproposto il format delle “Domeniche della solidarietà”, con l’iniziativa “La domenica in famiglia”, pensata per coinvolgere i nonni in momenti di comunità, vicinanza e condivisione.

“Radici” si conferma un appuntamento che unisce innovazione e tradizione, capace di offrire ai nonni non solo una festa, ma anche strumenti concreti per migliorare la qualità della vita. Un evento che, edizione dopo edizione, consolida il suo valore sociale e umano.