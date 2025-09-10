SANT’Oggi. Giovedì 11 settembre la chiesa celebra santi Proto e Giacinto e san Giovanni Gabriele Perboyre, Jean-Gabriel

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 11 settembre: santi Proto e Giacinto, romani di nascita, cristiani eunuchi e schiavi di Eugenia, figlia del nobile Filippo senatore romano, eletto prefetto di Alessandria d’Egitto, dove si trasferì con la moglie Claudia e i figli Sergio, Avito, Eugenia e con loro anche i due eunuchi Proto e Giacinto. In questa località Eugenia e i due virtuosi giovani cristiani si diedero allo studio delle lettere e della filosofia. Eugenia era incline alle buone letture, che ad Alessandria in quel tempo fiorivano. La giovane vi si applicò con tutto il cuore e per rispetto di lei così fecero anche Proto e Giacinto. Leggendo buoni libri ed illuminati, da Dio, vennero a conoscere la cecità dei gentili (pagani), che adoravano le pietre e tenevano per dèi uomini. Come si è solito fare, ragionando molto, amichevolmente che i nostri, d’un tratto come tutti i discorsi si passi dall’indagare, le ragioni e gli effetti, alla pratica. I due schiavi ed Eugenia osservarono la diversità tra i costumi dei cristiani e dei pagani, così cominciarono a valutare l’importanza e la sublimità della dottrina evangelica, così furono attratti ad indagare anche i principi e i misteri della religione di Cristo. Così decisero di convertirsi, si andarono da un santo abate, di nome Eleno, affinché li catechizzasse per poter ricevere il battesimo, questi li accolse con amorevole carità, lì istruì sui fondamenti della fede e dopo averli confermati nella loro vocazione, li battezzò. Eugenia imitò l’esempio di Proto e Giacinto e tutti e tre si unirono a professare le migliori virtù cristiane. Ritornati a Roma, i tre, consolavano e assistevano i poveri fratelli perseguitati, istruivano i fedeli e guadagnavano nuove conversioni; all’amica Bassilla, desiderosa di aderire al cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato che la fece condannare a morte assieme ai due giovani. Furono scoperti e denunciati al prefetto di Roma, che fece condurre alla sua presenza Eugenia, avendole intimato di abbandonare il culto del Salvatore, se no condannata ai più crudeli tormenti; l’intrepida eroina, non si lasciò intimorire, anzi confessò il suo amore per il vero Dio. Dopo vari supplizi venne decapitata, la stessa sorte subirono in seguito Proto e Giacinto nell’anno 259 d.C.