Forino (Av): Furti in pieno centro . Ritorna la paura tra i cittadini

Serata da incubo quella di ieri sera a Forino dove nella centralinissima Via Roma è stato perpetrato un grave furto in un’ abitazione residenziale del quale non sappiamo quantificare il bottino. Un grave atto che mette in luce un problema di ordine e sicurezza ormai evidente ed allarmante . Il predetto è solo il primo di una lunga serie che purtroppo và avanti dagli inizi di ottobre. Un paese che sembra sotto scacco di questi ” predatori ” di abitazioni soprattutto al calar della sera e che costringe i tanti residenti a vivere in continua ansia e preoccupazione . Intanto un’ altra lunga notte si avvicina e con essa l’ apprensione del verificarsi di nuovi episodi. Daniele Biondi