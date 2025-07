Estate Sturnese 2025: Sport, Cultura e Tradizione nel Cuore dell’Irpinia

STURNO (AV) – L’estate a Sturno si accende con un calendario ricchissimo di eventi pensati per ogni fascia d’età. L’Estate Sturnese 2025, organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni locali, si snoderà da giugno a fine settembre, trasformando il borgo irpino in un punto di riferimento per chi cerca svago, cultura e socialità nel cuore della Valle Ufita.

Un Programma Variegato e Coinvolgente

Il cartellone eventi parte il 9 giugno con la “Sturno Summer Cup”, torneo calcistico che animerà il campo sportivo “Il Castagneto” fino a fine mese.

Il mese di luglio sarà dominato dallo sport: dal Torneo Rionale di Calcetto (7-25 luglio) al Torneo di Padel (21-25 luglio), passando per il pre-ritiro dell’U.S. Avellino 1912 e la Festa Contadina del 26-27 luglio. Sturno accoglierà anche il ritiro del Savoia 1908.

Ad agosto, il calendario si intensifica. Tra gli appuntamenti principali:

Gonfiabili per bambini (1 agosto)

Torneo di Pallavolo (1-11 agosto)

Festa degli Anziani (5 agosto)

Festività di San Domenico (8 agosto)

Sturno Sport Festival (10-14 agosto)

Karaoke e Balli di Gruppo (15 agosto)

Cantapiccoli – Un mondo di colori (16 agosto)

Kids Summer Camp (18-29 agosto)

Spazio Politico – Interviste agli amministratori della Valle Ufita (26 agosto)

Scaletta Revival, una serata musicale dedicata ai grandi successi del passato (30 agosto)

Gran Finale a Settembre

Il mese di settembre chiuderà in bellezza con eventi culturali e religiosi:

Motoraduno in Piazza Municipio (21 settembre)

Concerto per Organo nella Chiesa di San Michele (26 settembre)

Tracciatura dei Solchi (27-28 settembre), rievocazione storica legata alle tradizioni contadine

Festa del Santo Protettore “San Michele” (29-30 settembre)

Una Festa per Tutti

Sport, folklore, musica, spiritualità e momenti di riflessione: l’Estate Sturnese è pensata per coinvolgere tutta la comunità, dai bambini agli anziani, e per accogliere turisti e visitatori in un clima di festa.

Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo diversa indicazione, grazie all’impegno congiunto del Comune di Sturno, delle associazioni culturali locali, e del progetto “I Borghi del Solco”.