Taurano investe sul futuro: 480mila euro dal PNRR per un nuovo asilo nido

Una notizia importante e carica di speranza arriva dal Comune di Taurano, che ha ottenuto un finanziamento di 480.000 euro grazie ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di un nuovo asilo nido sul territorio comunale.

Si tratta di un progetto strategico per il futuro della comunità, in particolare per le famiglie con bambini in età prescolare. L’intervento, infatti, mira a:

Aumentare i posti disponibili nei servizi per l’infanzia;

Offrire ambienti sicuri, moderni e inclusivi per i più piccoli;

Sostenere i genitori nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa;

Promuovere pari opportunità e inclusione sociale fin dai primi anni.

Il nuovo asilo nido rappresenta un investimento educativo e sociale, che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale verso un modello di crescita sostenibile e attento ai bisogni concreti delle famiglie.

Il finanziamento si aggiunge a un altro importante progetto già in corso: la realizzazione della nuova mensa scolastica, anch’essa finanziata con risorse PNRR. Due interventi che, insieme, delineano una visione chiara: costruire un sistema educativo pubblico sempre più efficiente, inclusivo e di qualità.

L’Amministrazione comunale sottolinea come queste risorse rappresentino un’opportunità unica per i piccoli comuni, spesso alle prese con la scarsità di strutture e servizi per l’infanzia. “È un passo avanti concreto – si legge nella comunicazione ufficiale – per rispondere ai bisogni delle famiglie, migliorare il tessuto sociale e dare un futuro più sereno ai nostri bambini”.

Con questi progetti, Taurano si conferma un Comune attento alle nuove generazioni, pronto a investire nei servizi essenziali per costruire una comunità più forte, equa e solidale.