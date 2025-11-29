Tentata truffa a Baiano: uomo arrestato dopo aver tentato di aggredire i carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13, un uomo è stato tratto in arresto a Baiano, lungo la provinciale Avella–Baiano, dopo aver tentato di truffare una donna con la cosiddetta “truffa dell’investimento”.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe accusato la donna di averlo investito mentre stava camminando, pretendendo un risarcimento immediato. La vittima ha negato con decisione, sostenendo che non era avvenuto alcun investimento. A quel punto l’uomo avrebbe iniziato ad alterarsi, insistendo nella richiesta di denaro.

La donna, spaventata, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. All’arrivo della pattuglia l’individuo, invece di calmarsi, avrebbe tentato di aggredire i militari, rendendo necessario il suo immediato arresto.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.