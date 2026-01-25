Crollo a Forino: palazzina disabitata, sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

25/01/2026 binews.it CRONACA, EVIDENZA, IRPINIA 0

Crollo a Forino: palazzina disabitata, sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Forino (AV) in via Guglielmo Marconi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino per il crollo di una palazzina disabitata. Le cause in corso del crollo sono in corso di accertamento.