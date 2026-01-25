Avellino celebra i cento anni del Signor Manfredo Ferrara

L’Amministrazione Comunale di Avellino si unisce ai festeggiamenti per il prestigioso traguardo dei cento anni del Sig. Manfredo Ferrara.

Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha voluto esprimere, attraverso un messaggio fatto giungere alla famiglia, i più sinceri auguri, sottolineando il valore umano e simbolico di un secolo di vita: “Esprimo, a nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Avellino, le più vive felicitazioni, a cui associo fervidi auguri per il raggiungimento del significativo traguardo del secolo di vita”.