SANT’Oggi. Lunedì 26 gennaio la chiesa cattolica celebra i santi Timoteo e Tito, santa Paola di Roma

26 gennaio: santa Paola di Roma, nacque a Roma il 5 maggio 347, Apparteneva ad una ricca e nobile famiglia patrizia, imparentata con la gens Cornelia; all’età di 15 anni sposò il senatore Tossozio, un nobile del suo rango: un matrimonio felice, il suo, allietato dalla nascita di quattro figlie e un figlio: Blesilla, Paolina, Eustochio, Rufina e Tossozio. Nel 379, morto il marito, si consacrò alla preghiera e alla penitenza insieme ad un gruppo di vedove che si riunì sotto la guida di santa Marcella in una casa sull’Aventino: diede ospitalità a san Girolamo quando, nel 382, giunse a Roma con i vescovi Epifanio di Salamina e Paolino di Antiochia, che fecero nascere in Paola il desiderio di abbracciare la vita monastica in Oriente. Sotto la direzione di Girolamo, si dedicò con la figlia Eustochio allo studio della Bibbia, arrivando a conoscere la lingua ebraica alla perfezione: anche un’altra delle sue figlie, Blesilla, rimasta vedova, si unì alla vita della madre, ma morì nel 384; Paolina sposò il senatore Pammachio, anche lui discepolo di Girolamo; Rufina morì nel 386; il figlio Tossozio, pagano dalla nascita, si convertì alla fede della madre e sposò Leta, figlia del sacerdote Albino, da cui ebbe una figlia (anche lei chiamata Paola) che concluse la sua vita in Palestina e assistette Girolamo sul letto di morte. Quando, alla morte di papa Damaso I, nel 384, Girolamo decise di lasciare Roma alla volta della Palestina, per dedicarsi all’opera che stava tanto a cuore al pontefice, e che lo impegnerà fino alla morte: dare alla Chiesa la Bibbia in una corretta e completa versione in lingua latina, la cosiddetta Vulgata, Paola ed Eustochio decisero di seguirlo: dopo un soggiorno ad Antiochia, visitarono i luoghi santi della Palestina e l’Egitto, dove ebbero modo di studiare la vita degli eremiti e delle comunità cenobitiche. Infine posero la loro residenza a Betlemme, spendendo le sue ricchezze per creare una casa destinata ai pellegrini e due monasteri: in quello maschile lavorerà Girolamo fino alla morte, mentre Paola in quello femminile costituisce una comunità sotto la sua guida. Paola concluse la sua vita a Betlemme, in uno dei due monasteri che aveva fondato: cercò, senza successo, di convincere l’antica compagna, Marcella, ad unirsi con la sua comunità alla sua. Il fecondo rapporto intellettuale e spirituale con Girolamo perdurò fino alla morte, che la colse, all’età di 59 anni, il 26 gennaio 406.

26 gennaio: sant’Alberico di Citeaux, non si hanno notizie sulla nascita e l’infanzia di Alberico. Molto giovane si pose sotto la guida di san Roberto di Molesme, allora guida spirituale di un gruppo di anacoreti a Colane, non distante da Tonnerre. Non prestandosi però il luogo allo sviluppo di una comunità, nel 1075 Roberto, Alberico e gli altri si ritirarono a Molesme, nella diocesi di Langres, dove fondarono un monastero, di cui Roberto fu abate e Alberico priore. Dopo un fervido inizio anche a causa dei lasciti e delle donazioni, che arricchirono la comunità, sorsero ribellioni ed indisciplina, tanto che sia Roberto che Alberico si videro costretti ad allontanarsi. Il peso del monastero restò tutto sul priore, che, a sua volta, fiancheggiato dal monaco inglese san Stefano Harding, tentò di ristabilire la disciplina. Essi dovettero subire ingiurie e contumelie e persino il carcere, cosicché fu costretto, come il suo superiore, ad abbandonare la comunità. Ma le cose non tardarono a comporsi, i monaci, pentiti, riebbero Roberto come abate, Alberico come priore e Stefano come sottopriore. L’osservanza rifiorì ma i tre santi monaci, desiderosi di maggior solitudine, formularono ed attuarono il progetto di ritirarsi a Citeaux, nella diocesi di Chalons-sur-Saone, per fondarvi un nuovo ordine e lasciarono il cenobio di Molesme nel 1098 assieme a ventuno monaci, che da questa cittadina prese il nome di “Ordine cistercense”. L’inizio fu assai penoso, perché occorreva disboscare il terreno per avere terra da seminare e così provvedere al sostentamento della nuova famiglia monastica. Per ordine di papa Urbano II, a cui i religiosi di Molesme si erano rivolti reclamando il loro abate, san Roberto dovette presto lasciare Citeaux e Alberico fu nominato suo successone, che non poté sottrarsi all’unanime voto dei compagni. Il nuovo abate si premurò di chiedere a papa Pasquale II la protezione apostolica e l’esenzione dall’autorità vescovile e da ogni ingerenza laica, privilegi che il papa accordò con una bolla del 15 ottobre 1100, indirizzata allo stesso Alberico. Fu devotissimo alla Madonna e la elesse a Patrona del suo monastero, consacrandolo a Lei, che gli apparve più volte, assicurandogli la Sua assistenza e protezione. La tradizione vuole che fu su richiesta della Vergine l’abate Alberico mutò il colore dell’abito dei suoi monaci da nero in bianco, colore che tutt’ora contraddistingue i Cistercensi. Morì il 26 gennaio 1108.