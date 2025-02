CONTROLLI NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA CAMPANIA: La Polizia di Stato arresta tre persone.

Nella settimana appena trascora, i poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania e la Basilicata hanno identificato 3.359 persone, di cui 588 con precedenti di polizia, e tratto in arresto 3 soggetti.

In particolare, nella giornata di sabato, personale della Sottosezione Polfer di Caserta, in servizio di scorta treno viaggiatori a bordo di un treno regionale, ha tratto in arresto, a seguito ad un controllo, un 28enne casertano poiché destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Marsala nell’ambito di un procedimento penale per il reato di truffa.

Ancora, nella mattinata di domenica,i poliziotti del Settore Operativo della stazione “Napoli Centrale” ha tratto in arresto un 27enne di origini senegalesi per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, personale di FS Security ha chiesto l’intervento dei poliziotti per un uomo che, sprovvisto del titolo di viaggio, aveva forzato il varco di ingresso ai binari e, una volta a bordo di un treno in partenza, aveva iniziato a infastidire e spaventare i passeggeri. Il prevenuto, alla vista dei poliziotti, si è scagliato con violenza nei loro confronti sferrando calci e pugni ma è stato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, prontamente bloccato e tratto in arresto.

Infine, nella serata di domenica, personale del Settore Operativo di Napoli Centrale ha tratto in arresto 29enne tunisino, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per i reati di rapina, e resistenza a P.U.

In particolare, gli agenti hanno accertato che l’indagato aveva sottratto il cellulare dalla tasca del soprabito di una donna ma, quest’ultima, era riuscita a riprenderselo. A quel punto il prevenuto aveva provato a sottrarglielo nuovamente picchiando con forza sulle sue mani ma, non riuscendo nel suo intento, si è poi dato alla fuga in direzione di piazza Garibaldi, dove è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dai poliziotti grazie anche all’ausilio dei militari impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”.