Cicciano, “Cooking Around”. L’artista Giovanna Lettieri omaggia con una propria opera il maestro Enzo Avitabile

Cicciano – “L’Anima in Musica”. La pittrice, Giovanna Lettieri, omaggia Enzo Avitabile con un quadro che rappresenta l’energia di un artista che ha fatto della musica un “rituale collettivo” attraverso il quale condividere messaggi di fratellanza che partono da Napoli per raggiungere tutto il mondo.

L’opera è stata consegnata personalmente da Lettieri prima che Avitabile si esibisse al concerto di ieri sera all’interno dell’evento “Cooking Around”, in programma fino a domenica a Cicciano

Il quadro è stato realizzato con una tecnica sperimentale a rilievo che evidenzia i nuovi orizzonti espressivi oggetto di studio dalla pittrice di Roccarainola che negli ultimi anni si sta sempre di più segnalando al grande pubblico per non poche iniziative artistiche di grande interesse. Diverse sue opere sono già da tempo presenti in musei e sedi istituzionali a testimonianza del suo percorso di costante crescita.

Da sempre la musica di Avitabile esercita un grande fascino su di lei, sin dai tempi “Soul Express”, per la sua grande capacità di dare voce a quanti sono ai margini della società e considerati ultimi, alle vittime delle guerre e delle ingiustizie.

“Ho dipinto con l’emozione – ha dichiarato Giovanna Lettieri – Questo quadro è nato da un’esigenza interiore: quella di dire grazie ad un artista che ha reso la nostra musica voce universale, senza mai dimenticare le sue radici. Il maestro Avitabile è da sempre fonte di ispirazione per tanti di noi che proviamo a parlare di speranza, futuro, e legame alle radici”.

Lettieri è presente all’evento Cooking Around con lo stand dell’associazione “L’incontro” APS di Roccarainola con la quale realizza laboratori artistici, nell’ambito del suo progetto “La Fabbrica della Creatività itinerante”.

Nelle prossime settimane è attesa una sua mostra, presso la basilica di Capodimonte a Napoli, dal titolo “La rinascita” che si svolgerà in collaborazione con i Cavalieri del Santo Sepolcro