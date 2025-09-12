Baiano (AV) – Viola il divieto di avvicinamento: i Carabinieri arrestano un 47enne

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di violazioni del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

È accaduto nella giornata di ieri a Baiano, dove l’uomo ha raggiunto la sua ex sul luogo di lavoro, inducendola ad avere un colloquio ed ottenendo la promessa di un appuntamento.

A seguito di segnalazione al 112 i militari dell’Arma hanno inequivocabilmente ricostruito i fatti e, dopo aver rintracciato il reo, lo hanno sottoposto ad arresto in flagranza differita, prevendo futuri incontri tra la coppia.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.