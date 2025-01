CERCOLA: riciclaggio di auto rubata e una pistola clandestina. 48enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina e riciclaggio di autovetture rubate, un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato sorpreso dai militari mentre modificava il telaio di un suv rubato, sul quale era stata montata anche una targa contraffatta.

L’uomo non era solo ed è fuggito appena ha notato la pattuglia.

Il 48enne è stato bloccato, il complice è riuscito a dileguarsi ma continuano le indagini per risalire alla sua identità.

Nella sua abitazione rinvenuta una pistola con matricola abrasa, con 4 proiettili nel serbatoio e 2500 euro in contante ritenuto provento illecito. Sempre a casa hanno trovato documenti contraffatti, un notebook, alcune stampanti multi-materiale per la realizzazione di targhe, carte di circolazione e documenti di identificazione falsi. In un furgone parcheggiato fuori casa è stato rinvenuto tutto il materiale necessario a rubare i veicoli e modifciare telaio e targa. Nel bilancio anche un jammer, stemmi olografici della Repubblica Italiana su carta adesiva, attrezzi per punzonare i telai, smerigliatrici.

L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.